Fano, nuovo bando del servizio civile 2024

FANO – In occasione dell’uscita del nuovo bando del Servizio Civile Universale, Dedalo, l’Informagiovani del Comune di Fano, organizza un Open Day martedì 6 febbraio dalle ore 15:30 alle 17:30 presso la Mediateca Montanari. L’evento è dedicato a tutti gli aspiranti volontari interessati a conoscere i vari progetti che si attiveranno nel nostro territorio. Il Comune di Fano darà vita a ben 25 progetti coinvolgendo oltre 60 giovani volontari.

Tra le diverse realtà partecipanti, troviamo l’Associazione L’Africa Chiama, Fano Rugby, ASI Pesaro-Urbino, Patronato INAC, Caritas Diocesana di Fano, Associazione Croce Rossa Italiana, Centro Don Orione Casa Famiglia per l’Accoglienza, Associazione ANVOLT, Polo Scolastico Don Orione di Fano, Associazione Cristiane Lavoratori Italiani e l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il Servizio Civile è un progetto a servizio della comunità che offre formazione professionale e crescita individuale. Rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un periodo che varia da 8 a 12 mesi. Durante questa esperienza, i giovani riceveranno un compenso economico di 507 euro al mese.

Per l’assessore alle Nuove Generazioni Barbara Brunori: “Quello del Servizio Civile è un modo per mettersi al servizio della propria comunità ed un’occasione soprattutto per dedicare il proprio tempo alla collettività. Si tratta di una grande occasione di conoscenza della nostra città sia per i servizi che offre sia per le persone che la vivono. Con questa esperienza si riesce anche a capire se stessi e quelli che sono i propri talenti e le proprie qualità”.

La scadenza per candidarsi è fissata per giovedì 15 febbraio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le operatrici dell’Informagiovani, Linda Bargnesi e Sara Nucci, scrivendo a informagiovani@comune.fano.pu.it.

Questa iniziativa è promossa dall’Assessorato Opportunità Nuove Generazioni di Fano, l’Informagiovani Dedalo insieme alla Mediateca Montanari Memo.