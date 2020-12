Fano, nella Basilica di San Paterniano i funerali del presidentissimo Giovanni “Gianni” Gentili

FANO – Mercoledì 9 dicembre verranno celebrati i funerali dell’ex presidente dell’Alma Fano Giovanni ‘Gianni’ Gentili. La cerimonia funebre si svolgerà a partire dalle 15 nella Basilica di San Paterniano.



A causa della pandemia e delle conseguenti norme anti-Covid, il rito religioso sarà contingentato: visto il probabile grande afflusso di persone verranno predisposti degli altoparlanti all’esterno per permettere a quanti vorranno di seguire comunque l’ultimo saluto.

Gentili, storico imprenditore locale, è stato al timone dell’Alma per ben 9 stagioni (dal 1973 al 1982), di fatto si tratta del periodo d’oro della società calcistica, quello della promozione dalla C2 ala C1, il terzo posto in C1 la Serie B sfiorata con il noto spareggio con la Cremonese.

Il manager, nonostante lo sgarro di passare agli storici rivali del Vis Pesaro, è rimasto nei cuori dei tanti tifosi per quanto fatto e per aver scritto pagine indelebili del calcio fanese.