L'opera vuole commemorare l'uomo afroamericano ucciso dalla polizia durante un arresto a Minneapolis, lo scorso 25 maggio. 'No Justice, no peace' è il corollario dell'opera che auspica un'inversione di marcia

FANO – Un murale a Fano per ricordare George Floyd, afroamericano ucciso dalla polizia durante un arresto a Minneapolis lo scorso 25 maggio.

Il fatto di cronaca ha innescato una reazione senza precedenti in tutti gli USA che si è in breve tradotta in cortei di protesta, atti di vandalismo ed una vera e propria ondata di indignazione verso l’ennesima morte ai danni di una persona di colore, conseguenza diretta di un abuso di potere da parte delle forze dell’ordine.

A raccontarci le durissime reazioni scatenatesi a New York è stata su CentroPagina.it la fanese Alessia Gatti.

Mentre la protesta raggiunge anche l’Europa ed in particolare Londra, dove in queste ore si sono svolti cortei in cui 14 agenti di polizia londinesi sono rimasti feriti, il ricordo di George Floyd viene celebrato anche a Fano con un murale situato in zona San Lazzaro. ‘No Justice, no peace’ è il corollario dell’opera che auspica un’inversione di marcia e condanna il deprecabile trend degli afroamericani deceduti durante gli arresti delle forze dell’ordine statunitensi.