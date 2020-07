Fano a misura di pedoni e ciclisti: sabato 4 luglio al via la sperimentazione

FANO – Il progetto di una Fano a misura di pedoni e ciclisti dalla teoria si prepara a passare alla pratica. Sabato 4 luglio partirà infatti ufficialmente la sperimentazione di pedonalizzazione del centro storico.



Due sono gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione fanese: il primo e più immediato è quello di permettere ai locali e agli esercizi pubblici di usufruire di un maggiore spazio in modo da poter lavorare a pieno regime nel rispetto delle misure anti Covid-19. Il secondo, più a lungo respiro, rientra nella progettualità che vuole la Fano del futuro come un grande salotto a cielo aperto, libero dal traffico e maggiormente vivibile dai cittadini.



La modifica più importante, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore alla Qualità Urbana, Fabiola Tonelli, riguarderà appunto piazza Andrea Costa che sarà chiusa al traffico come piazza XX Settembre:

Fabiola Tonelli

«Piazza Costa sarà inclusa dentro l’area ztl dando la possibilità di essere vissuta appieno dalle persone. Ovviamente rimane invariato il mercato mattutino che continuerà il suo regolare svolgimento. A nome mio e dell’amministrazione intendo ringraziare le associazioni di categoria e i commercianti della zona che si sono dimostrati collaborativi e propositivi e stanno già pensando a diverse iniziative per rendere viva la piazza a partire già da sabato prossimo quando ci sarà una festa di inaugurazione. La collaborazione continuerà ovviamente anche durante il periodo di sperimentazione che durerà fino la fine dell’anno, insieme lavoreremo anche sulla riqualificazione della piazza stessa».

Contestualmente a piazza Costa, nella stessa giornata partirà anche la sperimentazione della Ztl in via Nolfi lato nord e la pedonalizzazione per fasce orarie di alcune vie del centro, tra cui le principali: corso Matteotti, via Bovio, via Arco d’Augusto, piazza XX Settembre, via Ugolino de Pili, via San Francesco d’Assisi, parte di via Garibaldi.

In queste vie, dalle 19 alle 24, nessun veicolo potrà attraversare la zona pedonale, ad eccezione di disabili, mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Previste piccole modifiche alla viabilità in via Francesco de Borgogelli e via Alessandrini dove ci sarà l’inversione di marcia.



Tramite un sondaggio promosso proprio da questa testata non troppo tempo fa, la maggior parte dei fanesi avevo espresso parere positivo per questa svolta green anche se non mancano coloro che temono ripercussioni per l’economia del centro. Questo periodo di sperimentazione sarà un ottimo banco di prova per vedere gli effettivi di questa nuova visione di mobilità fanese.