Dalle 14 alle 24 oltre 50 artisti si alterneranno sul palco della Rocca per raccogliere fondi per le vittime dell'alluvione. Costo del biglietto 10 euro

FANO –Dieci ore di musica live ed oltre 50 gruppo musicali ed artisti a favore dei comuni alluvionati. Potremmo riassumere così “Con il cuore nel fango”, iniziativa solidale promossa dall’amministrazione fanese e caldeggiata dagli assessori Etienn Lucarelli, Dimitri Tinti e Sara Cucchiarini in programma domenica 23 ottobre.

Una vera e propria maratona musicale che vedrà, a partire dalle 14 fini alle 24, animare la Rocca a colpi di note e performance con l’obiettivo di raccogliere fondi a chi è stato più duramente colpito dalla tragica alluvione del 15 settembre. Il biglietto di ingresso di 10 euro sarà devoluto infatti totalmente in beneficienza.



Fano, la Rocca Malatestiana

Sara Cucchiarini è lieta nel rimarcare come «Sin da subito ci siamo mossi, come Comune di Fano, nell’immediatezza di questa tragedia con la nostra Polizia Locale e con la nostra Protezione Civile per intervenire e far sentire la nostra vicinanza. In poco tempo abbiamo trovato una convergenza per organizzare questa maratona, spinta dalla forza della solidarietà per aiutare i nostri vicini di casa e le comunità colpite dall’alluvione. Sarà una giornata di festa il cui obiettivo è quello di fare del bene. E’ davvero incredibile come ogni giorno siano sempre di più i gruppi musicali e gli artisti che chiedono di unirsi a questa maratona. Questo significa che quando c’è bisogno la nostra grande comunità risponde presente».

Per l’assessore Lucarelli è forte il legame «costa ed entroterra. Non c’è distinzione, siamo tutti parte integrante di questo territorio. Ogni giorno ragionano insieme a tutti gli amministratori locali per costruire il futuro di questa grande terra. Allora in un frangente difficile come questo, sentiamo il dovere di fare qualcosa di concreto. Sarà una bellissima festa a cui ci auguriamo partecipi una grandissima cornice di pubblico. Rispondiamo presente, facciamo sentire il nostro cuore».

Il 23 ottobre “Con il cuore nel fango”

«Già dal titolo di questa iniziativa – spiega l’assessore Dimitri Tinti -, si evince il grande cuore che tutti insieme abbiamo voluto mettere per aiutare i comuni colpiti da questa tragedia. Il costo di ingresso sarà di 10 euro e sarà devoluto in beneficienza. Questa grande condivisione con tutti coloro che stanno organizzando questo momento è un segnale di grande coesione sociale, ma soprattutto territoriale. Insieme alla Caritas Diocesana abbiamo costruito anche il percorso di raccolta con le somme che saranno destinate ai comuni feriti».

Tra i nomi più noti che saliranno sul palco Clarissa Vichi, Mattia Priori, Gianluca Borghesi, Stefano Cuccaroni, Thomas Reggiani degli “Xanax” “Il Diavolo e l’Acqua Santa”, gli “Shampisti” ed i “The Fottutissimi” hanno voluto enfatizzare «la voglia di fare qualcosa di grande per chi oggi merita il nostro aiuto. È davvero bello anche la sintonia che si è creata con tutti perché, appunto, più siamo e meglio è. Ci saranno tante sorprese e stando insieme facciamo del bene».

Tutte le informazioni per la donazione biglietto di €10 saranno presto comunicate sui canali social. Pe fare una donazione spontanea si può già utilizzare il codice IBAN IT64S0623024310000015206432 e nell’intestazione va scritto: raccolta con il cuore nel fango.