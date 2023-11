Fano, vita nuova per il manto stradale: iniziate le asfaltature

Le arterie interessate sono via del Guercino, via della Paleotta, via Domenichino, via Nicolò da Fano, Strada Comunale (da Via Papiria a San Michele), via Nino Bixio e via Pierpaoli

FANO – Mentre a Fano imperversa lo scontro tra maggioranza e minoranza per il mancato accesso al bando promosso dalla Regione per la messa in sicurezza della viabilità, l’assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, chiamata in causa duramente dal consigliere regionale e comunale della Lega Luca Serfilippi, cerca di rispondere non solo con le parole ma anche con i fatti: sono sette le strade che da martedì 8 novembre stanno beneficiando, a Fano, di nuove asfaltature.

Ad annunciare i lavori in corso è stata la stessa l’assessora. Le arterie in questione sono via del Guercino, via della Paleotta, via Domenichino, via Nicolò da Fano, Strada Comunale (da Via Papiria a San Michele), via Nino Bixio e via Pierpaoli. «A questa lista – ha spiegato Brunori – seguiranno tante altre strade e nuove date che comunicheremo presto».