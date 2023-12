Fano, l’Ufficio energia comunale macina risultati: recuperati altri 408.000 mila euro 

FANO – L’ufficio energia ottiene un altro importante risultato. Sono stati infatti recuperati altri 408.000 mila euro dedicati all’intervento di efficientemento della Fabbrica del Carnevale all’ex Santarcangelo , il cui cantiere è finalmente ripartito.

«Nel 2019 quando è stato avviato il progetto di efficientemente energetico per il Comune di Fano, è stato fatto uno screening di tutti i lavori aperti per i quali si poteva richiedere il recupero con risorse del GSE – osserva Cora Fattori -. I vari progetti sono stati discussi e visionati in una proficua collaborazione tra progettisti con l’Energy manager. Nel progetto del Sant’ Arcangelo è previsto un intervento di trasformazione dell’edificio in edificio a energia zero denominato ‘nZeb’, edifici ad elevata efficienza energetica. L’intervento ricade tra quelli previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/00».



Questo del Santarcangelo è solo l’ultimo importante finanziamento ottenuto visto che negli ultimi mesi, come ricorda Fattori: «Abbiamo ottenuto 1, 6 milioni di euro. Tra i progetti ricordo, ad esempio, il conto termico al Poderino, l’isolamento della copertura e della climatizzazione alla Rocca Malatestiana e, non da ultimo, l’intervento al Teatro della Fortuna».

E sulla qualità e i benefici collegati al lavoro dell’Ufficio Energia che Fattori mette l’accento: «Investire in professionalità è una prerogativa che la città deve pretendere perché sono investimenti che si ripagano da soli moltiplicando in maniera esponenziale i risultati a beneficio della collettività. 1,6 ml è l’importo netto recuperato senza considerare il risparmio energetico e quindi economico che investimenti in questo settore portano».