Fano si fa bella: procedono spediti i lavori sul Lungomare Sassonia e Viale Battisti

FANO – Lungomare Sassonia e Viale Battisti, i lavori procedono spediti per un nuovo biglietto da visita della città. L’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori fa una riepilogo con una fotografia dettagliata dell’avanzamento dei cantieri.

«Sul Waterfront, come detto nelle scorse settimane, c’era stato un ritardo a causa della qualità dei materiali, ma ora stiamo andando con grande celerità – osserva Brunori -. Dopo aver demolito quella che è la vecchia gradinata, stiamo lavorando sulla nuova all’interno della quale verranno realizzati vani tecnici e vani di servizio nonché una vasca di laminazione propedeutica alla nuova fontana ubicata davanti al Cristallo. Di seguito ci concentreremo sulla pavimentazione e sulle nuove finiture. Contemporaneamente, andremo a lavorare sull’area del Cristallo dove verrà smantellata la pavimentazione e dove sorgerà la nuova fontana con giochi d’acqua e di luce per cui la vasca inserita la nuova gradinata con la nuova area bosco. Tutto sarà completato per giugno, affinché la stagione turistica possa iniziare al meglio. Una volta terminati i sottoservizi non sarà complesso realizzare tutta la parte sopra».

La sezione davanti a bar, ristoranti nel congiungimento con Viale Battisti è stata oggetto da parte delle aziende della cantieristica navale di nuove richieste legate al passaggio di imbarcazioni di certe dimensioni, per cui questa notte effettueremo una sperimentazione necessaria a definire un progetto che sarà sottoposto alle attività commerciali per declinare una strategia condivisa.

Andando su Viale Battisti, il cantiere è molto più avanzato come evidenzia Brunori: «La pavimentazione sul controviale lato sud è stata smantellata ed entro fine marzo termineremo quella adiacente al cavalcavia. Scenderemo poi sul controviale dove è prevista una nuova pavimentazione in ceramica ed una pista ciclabile in asfalto, insieme a nuovi arredi. Voglio rassicurare sull’illuminazione in quanto tutti i punti luce verranno avvicinati in modo prospiciente all’asse stradale, così da creare un effetto soffuso e romantico delle due passeggiate. Andremo a rifare un nuovo manto stradale e successivamente andremo a stabilizzarlo con l’obiettivo di sostenere il carico di auto visto che c’è un doppio senso di transito. Per fine aprile, inizi maggio i lavori saranno terminati. Sarà quindi un intervento di riqualificazione complessivo dal grande valore per rendere la nostra città più bella e accogliente».