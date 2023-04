Fano, lavori all’acquedotto in centro storico: come cambia la viabilità

FANO – Cambiamenti alla viabilità del centro storico di Fano a seguito dei lavori di risanamento all’acquedotto che stanno interessando viale Cristoforo Colombo. A riguardo Aset Spa ha comunicato alcuni cambi alla viabilità finalizzati all’agevolare il corretto svolgimento degli stessi che avranno validità a partire da oggi, mercoledì 19 aprile e fino al 19 maggio.

Nello specifico – data l’ordinanza n. 147 del Comune di Fano del 13 aprile 2023 – si segnala la temporanea chiusura di viale Cristoforo Colombo, oltre a quella di via Arco d’Augusto nel solo tratto tra viale Colombo e via Nolfi. Per ovviare a tale incombenza, come previsto dall’ordinanza si potrà circolare in via eccezionale nel tratto finale di via Nolfi, in direzione della Rocca Malatestiana, solitamente a traffico limitato.



L’interdizione al traffico durerà un mese (dal 19 aprile al 19 maggio) ma con diverse eccezioni. Allo scopo di agevolare la viabilità in momenti particolarmente sensibili come ponti e fine settimana, si comunica infatti che «i lavori verranno temporaneamente sospesi – con conseguente ripristino della regolare viabilità – dal 22 al 25 aprile, il 30 aprile, il 1° maggio e dal 6 al 7 maggio», spiega l’ente.