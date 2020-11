FANO – Gli appelli dei commercianti non sono caduti nel vuoto: vista la desertificazione del centro storico di Fano dovuta alle restrizioni del Dpcm e il conseguente aumento di episodi di furti, la Confesercenti si era fatta portavoce della richiesta dei vari esercizi: anticipare le illuminazioni e gli allestimenti di Natale in modo da incentivare lo shopping e rendere le vie più illuminate e sicure.

Un grido d’aiuto che è stato accolto dall’amministrazione comunale in questo periodo di crisi sanitaria, ma anche economica. Al riguardo, nel pomeriggio del 5 novembre, l’assessore Etienn Lucarelli e le associazioni di categoria hanno incontrato virtualmente oltre 40 commercianti del centro storico per capire quali attività di supporto mettere in campo durante questo periodo che precede il Natale.



Durante la riunione, l’assessore alle Attività Produttive ha comunicato che, nonostante le restrizioni, si è deciso di illuminare e addobbare comunque la città per rendere più accogliente il centro storico e invogliare la clientela al passeggio.

Allestimenti di Natale a Fano

Non è tutto: verrà ripristinata la filodiffusione che trasmetterà musica durante la giornata e oltre all’illuminazione scenografica del corso e delle vie limitrofe, verranno realizzate alcune installazioni luminose in punti strategici del centro.



A tutto ciò si aggiungerà l’immancabile albero di piazza XX Settembre. Visto il particolarissimo periodo storico, la tradizionale accensione dell’albero verrà trasmessa in diretta sia sui canali tv locali che tramite i social network.

Etienn Lucarelli

«Non mancheranno le sorprese – ha comunicato l’assessore Etienn Lucarelli -, in questo momento così delicato cerchiamo di dare il massimo ai nostri commercianti, i quali non dovranno ovviamente pagare la solita quota per gli allestimenti, che verrà totalmente coperta dall’amministrazione. Cercheremo di realizzare anche piccoli appuntamenti musicali e non, per rendere il centro città ancora più accogliente, nonostante il periodo. Come amministrazione, cercheremo inoltre di dare il massimo supporto comunicativo agli esercenti del centro: nei prossimi giorni stabiliremo una strategia comune con loro per cercare di promuovere al meglio tutte le attività».



Notizie più nefaste arrivano in merito ai tradizionali mercatini natalizi che comunque ancora non sono stati annullati in via definitiva: sicuramente se le condizioni attuali rimarranno immutate o addirittura peggioreranno quest’anno non sarà possibile realizzarli.



L’amministrazione si è presa comunque ancora un po’ di tempo per capire il reale andamento della curva epidemiologica sperando in un eventuale miglioramento che possa permettere lo svolgersi di alcune attività.

Sul fronte sicurezza, l’amministrazione ha già anticipato che verranno potenziati i controlli da parte della polizia municipale di Fano anche nelle ore del tardo pomeriggio quando la città, in conseguenza della chiusura di bar e locali, inevitabilmente si svuota.