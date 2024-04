Fano, la Polizia locale ottiene menzione speciale dell’Anci

Il riconoscimento per lo spirito investigativo, la perspicacia e il senso del dovere dimostrati nell’operazione che ha portato al ritrovamento del corpo della giovane Anastasia

FANO – Il Corpo di Polizia Locale della città di Fano ha ricevuto a Roma una menzione speciale da parte deIl’ Anci. Il riconoscimento, che valorizza il fondamentale contributo della Polizia Locale alla sicurezza del territorio, è stato assegnato a Fano per lo spirito investigativo, la perspicacia e il senso del dovere dimostrati nell’operazione investigativa che ha portato al ritrovamento del corpo della giovane Anastasia.



Nell’ambito di questa attività, l’Anci ha riconosciuto alla Polizia Locale di Fano una notevole efficacia che ha portato ad un risultato significativo per la risoluzione di questo fatto di cronaca. Il percorso intrapreso in questi anni valorizza l’impegno che la Polizia Locale sta portando avanti con determinazione e unione di intenti su tutto il territorio comunale.