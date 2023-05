FANO – La folla delle grandi occasioni si è stretta attorno al feretro di Tommaso Della Dora per un ultimo sentito, straziante saluto. Tantissimi coloro che hanno voluto prendere parte alle esequie che si sono tenute a Santa Maria Goretti.



La folla che ha riempito la chiesa già mezz’ora prima dell’inizio della funzione testimonia, al di là di ogni retorica, quanto il giovane fosse ben voluto e stimato. Tanti coloro che lo hanno ricordato durante l’omelia ma le parole che meglio descrivono Tommaso sono forse quelle lette del fratello e riprese da un post che lo stesso 43enne aveva affidato qualche anno fa ai social, una sorta di manifesto della sua persona, un lascito ed un testamento spirituale da conservare: «C’ho messo quarant’anni a capire che se hai qualcosa di bello da dire a qualcuno fai sempre bene a dirla. Fortunatamente ci ho messo molto meno a capire che se puoi aiutare qualcuno devi farlo e basta, senza pensare se se lo merita o se farebbe altrettanto per te. In fondo se ti comporti bene con tutti avrai comunque la soddisfazione di essere a posto con te stesso».



Lo stesso Sindaco Seri lo ha voluto ricordare nuovamente: «Stamane, l’intera comunità di Fano si è stretta attorno a Tommaso Della Dora e alla sua famiglia, per salutarlo ancora una volta e ricordare la bella persona che era. La sua scomparsa prematura ci lascia sconvolti e profondamente tristi, ma anche eredi di un grande insegnamento: Tommaso sapeva cogliere quanto di più bello la vita ci offra, in ogni sua forma e sfumatura. Mi piace ricordarlo così, con uno suo splendido scatto delle tante conchiglie che amava collezionare, segno di grande e profonda sensibilità! La Città di Fano perde un ragazzo autentico e generoso. Ciao Tommaso!».