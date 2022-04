FANO – Un nuovo tassello è stato aggiunto al mosaico cittadino. Nella giornata del 23 aprile è stato tagliato il nastro del nuovo Parco giochi di Rosciano. Si tratta di un nuovo spazio destinato alla socialità ed al gioco accessibile a tutti. Un luogo particolarmente prezioso che diventerà un punto di riferimento per la socialità locale. Tanti i fanesi che non si sono voluti perdere questa “prima”. Presenti per il Comune anche gli assessori Dimitri Tinti e Barbara Brunori.



«Il motivo per cui continuiamo a realizzare parchi inclusivi lo spiega la presenza delle tante persone che possono fruire di questo spazio con le stesse possibilità. Il progresso di una città si misura anche da questi spazi di civiltà. Luoghi in cui siamo Comunità, distinti e mai distanti. Grazie ai tecnici del Comune Chiara Donnini, Tedizio Zacchilli, Paola Panaroni, Federico Fabbri, alla ditta Produlic, a Francesco Paci, al Centro Luci e ad Aset, a coloro che con noi hanno rallegrato il pomeriggio di festa a partire da Associazione Rosciano Insieme per la merenda gustosa a prova di barbecue, al Centro Gas Gas che con i suoi laboratori ha appassionato piccoli e grandi ed infine al CSI Fano che ha allestito e accolto tanti bambini in attività sportive all’aria aperta. Le cose belle si festeggiano insieme!».