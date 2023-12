Fano, in via di conclusione i lavori di asfaltatura e segnaletica nel quartiere Sant’Orso – FOTO

FANO – In via di conclusione i lavori di asfaltatura e segnaletica nel quartiere Sant’Orso a Fano. A darne notizie è stata l’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori.

«Si stanno concludendo con asfaltatura e segnaletica i lavori di moderazione della velocità del traffico a Sant’Orso.

Un intervento che interessa la parte del quartiere tra Via Sant’ Eusebio, Via Bellandra e Via Galileo Galilei frutto di un percorso partecipato con alcuni residenti che si erano resi disponibili a migliorare la loro sicurezza in strada laddove senza protezione si ritrovavano tra auto e mezzi leggeri ad alta velocità».

Ha concluso: «L’ intervento fatto non è solo educante al riguardo ma ha creato delle aree Piazza con betonelle filtranti e con un potenziamento delle caditoie che ne migliorerà anche l’ aspetto idraulico.

In un mondo che corre, rallentare diventa un lusso. Viviamo questo spazio con la bellezza della vita lenta fatta anche di piccole cose quotidiane e molto efficaci».