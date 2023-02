FANO – In arrivo contributi economici per famiglie numerose e genitori separati. La misura di sostegno è promossa dall’Ambito Territoriale Sociale e riguarda tutti i residenti della Valmetauro: l’obiettivo è quello di superare situazioni di disagio sociale o economico.

A partire da venerdì 24 febbraio e fino al 27 marzo 2023 le categoria di cui sopra potranno fare richiesta ed usufruire del contributo di denaro. In esecuzione a quanto previsto dalla Regione Marche, infatti, i sindaci dei 9 Comuni dell’ATS 6 hanno deliberato di stanziare la complessiva somma di € 49.020,45, ripartendola tra i seguenti interventi:

– sostegno abitativo per famiglie e genitori separati (€ 24.510,18);

– sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro (€ 14.706,10);

– sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (€ 9.804,07)



Gli interessati potranno presentare istanza esclusivamente in modalità on-line mediante autenticazione SPID /CIE dalle ore 8.00 del 24 febbraio alle ore 23.59 del 27 marzo, accedendo all’apposito link pubblicato sia sul sito internet dei rispettivi Comuni, sia sul sito dell’ATS n. 6 www.ambitofano.it, dove è possibile anche reperire il relativo avviso.

È ammissibile inoltrare una sola domanda per nucleo familiare scegliendo un solo intervento fra quelli previsti. Nel caso di scelta dell’intervento a) occorre essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato e il richiedente intestatario di contratto di locazione dovrà dichiarare espressamente di rinunciare al contributo per l’affitto di cui alla L.431/98 laddove richiesto ed ammesso.

In ogni caso invece gli interessati dovranno possedere un ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 7.328,62 corrispondente al trattamento minimo INPS anno 2023. I contributi verranno assegnati a seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito per ciascuno degli interventi, secondo l’ordine crescente del valore ISEE, sino a concorrenza dei fondi assegnati a ciascun intervento. L’ammontare del contributo, pari ad € 500, verrà erogato una tantum ai beneficiari mediante accredito con bonifico su cc bancario e/o postale.