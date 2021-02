FANO – Il vescovo Armando Trasarti è stato ricoverato in ospedale. Il religioso, positivo al Covid-19 da circa due settimane, si trovava in quarantena nel suo studio dell’Episcopio. Pochi giorni fa, in una video intervista, aveva rassicurato i fedeli sulle sue condizioni, raccontando questo particolare periodo.

A fare un quadro più specifico della situazione è stato il primario di medicina dell’azienda ospedaliera Marche Nord Gabriele Frausini: «Monsignor Trasarti, dopo alcuni giorni di relativo benessere, ha lamentato tosse con febbricola e persistenza della positività del tampone per cui è stato sottoposto a controllo clinico e a una Tac del torace che ha mostrato un interessamento polmonare non grave dell’infezione virale. A scopo precauzionale, considerate le patologie pregresse, si è ritenuto prudente un ricovero ospedaliero nel reparto di medicina intensiva Covid del San Salvatore di Pesaro dove verrà sottoposto alle terapie del caso».