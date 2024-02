Fano, il sindaco ha incontrato il nuovo Questore Francesca Montereali

FANO – Il sindaco Massimo Seri ha incontrato il nuovo Questore della provincia di Pesaro e Urbino Francesca Montereali nella residenza comunale. L’incontro si è svolto nella mattinata odierna: un’occasione per fare gli onori di casa ma anche il punto sulla questione sicurezza.



«Al nuovo Questore – spiega il sindaco Seri – ho illustrato le caratteristiche della nostra città e l’importanza dei tanti percorsi intrapresi sia sotto il profilo istituzionale che sociale per valorizzare e tutelare la legalità. Ho colto l’occasione per augurare al nuovo Questore un buon lavoro ribandendo la volontà di creare una forte sinergia affinché si rafforzino gli strumenti per contrastare l’illegalità e l’abusivismo».