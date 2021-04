L’amministrazione fanese ha annunciato un investimento complessivo di 50mila euro per l’acquisto di dispositivi per il rilievo della velocità.

FANO – L’amministrazione di Fano si prepara ad intervenire per implementare la sicurezza stradale. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli appelli lanciati dalle forze politiche che chiedevano a gran voce la messa in atto di strategie volte a prevenire i sinistri che purtroppo troppo spesso riempiono le pagine della cronaca.



Un appello che non è caduto nel vuoto ma che è stato colto e declinato in interventi concreti: alcuni giorni fa l’Assessore Sara Cucchiarini aveva annunciato sopralluoghi con la Comandante Anna Rita Montagna e l’Ufficiale Pierleoni della Polizia Locale sulle strade più trafficate di Fano sulle quali verranno installati dei dissuasori di velocità ed autovelox.

La Polizia di Fano attenziona le zone più a rischio

Al riguardo l’amministrazione fanese ha annunciato un investimento complessivo di 50mila euro per l’acquisto di dispositivi per il rilievo della velocità. Le zone particolarmente attenzionate sono Sant’Orso, Rosciano e Metaurilia. La volontà delle forze dell’ordine è comunque quella di estendere i controlli anche a tutti quei tratti in cui il traffico risulta più pesante e dove si sono comprensibilmente registrati più sinistri stradali.



La Polizia locale di Fano

L’utilizzo di questi nuovi dispositivi andrà ad implementare il sistema di telecamere, circa ottanta, che presidiano i punti nevralgici di Fano per individuare veicoli rubati oppure senza assicurazione o senza revisione.