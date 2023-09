Fano, il comune inaugura una stele in memoria di Salvador Allende

FANO – Lunedì 11 Settembre, alle ore 11.30, presso il Palazzetto dello Sport (Via San Lazzaro, 12) il Sindaco Massimo Seri, insieme all’Assessore alla Memoria, Samuele Mascarin, e all’Assessore allo Sport, Barbara Brunori, inaugurerà una stele dedicata a Salvador Allende.



L’Amministrazione comunale, nel 50° anniversario del colpo di stato in Cile, vuole infatti rendere omaggio alla memoria di Salvador Allende e al suo sacrificio per la democrazia, la libertà e la giustizia sociale, rinnovando così i sentimenti di solidarietà che allora legarono idealmente la nostra comunità al popolo cileno e che motivarono l’intitolazione del Palazzo dello Sport alla figura del Presidente della Repubblica del Cile.



Salvador Allende è stato un politico e medico cileno, Presidente del Cile dal novembre del 1970 al settembre del 1973, prima personalità politica dichiaratamente marxista ad esser stata mai eletta democraticamente alla carica di Presidente d’un qualsiasi paese delle Americhe[5] e, secondo alcuni, addirittura del mondo.



Fu deposto con l’uso della forza l’11 settembre del 1973 tramite un golpe dell’esercito cileno, segretamente appoggiato dalla CIA e dall’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon che, per quasi l’intero mandato di Allende, s’impegnarono a indebolire la stabilità del Paese tramite l’utilizzo di considerevoli operazioni di boicottaggio economico (legali e non), contribuendo alla sua deposizione.