Fano-Grosseto, Vitri: «Il Governo non finanzia l’opera. Ecco dove finiscono le promesse di Baldelli»

PESARO – Fano-Grosseto, fondi in bilico. Lo sottolinea la consigliera regionale Pd Micaela Vitri: «Dentro Fratelli d’Italia sono così presi dalla guerra per la segreteria provinciale, e nella Lega a raccogliere i cocci dopo essersi scannati per gli assessorati regionali, da non accorgersi che Salvini si è rifiutato di finanziare la Fano-Grosseto».

La Dem aggiunge: «Il governo Meloni ha detto che non ci sono risorse ed ha ribadito che l’unica opera finanziata, senza nemmeno un progetto esecutivo, è solo il Ponte sullo Stretto. È stato messo nero su bianco e dichiarato pubblicamente (6 dicembre) in Parlamento nella risposta del governo a una interrogazione di alcuni parlamentari Dem, tra cui i marchigiani Manzi e Curti. Abbiamo assistito per tre anni agli annunci dell’assessore Baldelli e di tutta la squadra di Acquaroli, che addirittura hanno promesso la galleria a 4 corsie, poi veniamo a sapere che il Ministro alle Infrastrutture non prevede di stanziare, ad oggi, alcuna risorsa per il completamento della ‘Due Mari’, i cui unici finanziamenti– è bene ricordarlo – sono stati garantiti negli scorsi anni quasi esclusivamente dai governi di centrosinistra. Il vero problema di questo progetto però è che in Umbria ancora non è stato fatto nulla. Mancano progetti definitivi e la tratta marchigiana sbucherebbe tra i pascoli. La tanto sbandierata “filiera” Acquaroli – Meloni dovrebbe preoccuparsi del centro Italia invece che del ponte sullo stretto».