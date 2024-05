Marche: è il giorno del Giro d’Italia. Tappa a Fano, l’assessore Lucarelli: «Quartieri in festa»

FANO – È il gran giorno: tra poche ore la carovana rosa attraverserà la città di Fano fino a giungere al traguardo in Viale XII Settembre. Una vetrina importantissima che vedrà gli occhi di tutto il mondo concentrarsi sui vari scorci di Monte Giove e Sassonia.



Sono passati del tutto in secondo piano i disagi correlati alla viabilità e alla chiusura delle vie interessate che ufficialmente scatterà dalle 13 alle 18 ma che con ogni probabilità renderà difficile il transito già da qualche ore prima. L’arrivo dei beniamini su due ruote è previsto intorno alle 16.30 mentre la premiazione del vincitore intorno alle 17.15. Entusiasta l’assessore al turismo Lucarelli: «Una città intera che si prepara per il Giro d’Italia. Dal Pinocchio de Il Paese dei Balocchi e VerdeVivo all’allestimento di Cuccurano, passando per la rotatoria di S.Cristoforo con la 500 del Motor Club Lucio Ricci Fano, il campo del ASD S ORSO 1980… grande spettacolo sia in viale Gramsci, sede d’arrivo che al Pincio con Giroland, il villaggio del giro, tutto aperto al pubblico, ma anche nei quartieri in festa».

Il Pincio sarà il cuore del villaggio rosa e si trasformerà in ‘GiroLand’: un grande spazio, in collaborazione con il gruppo RCS Sport, di accoglienza di atleti, sponsor, giornalisti, da vivere, visitare, fulcro delle attività e punto di partenza delle numerose uscite a piedi o in bici, ma anche teatro di progetti legati al mondo delle due ruote e palcoscenico di spettacolo di bike e trial show.

La festa si anima intorno alle ore 14 con i simboli della cultura cittadina: sfila il corteo mascherato del Carnevale di Fano capitanato dalla Musica Arabita e il gruppo storico La Pandolfaccia composto da armati, musici e sbandieratori. Tanta musica e colore grazie anche a Pink Eventi con uno spettacolo che vuole portare un messaggio di pace e bellezza.

A seguire, intorno alle ore 15, è previsto l’arrivo del Giro E ovvero dei ciclisti con biciclette da corsa a pedalata assistita, per fare vivere la corsa rosa a tutti gli amanti della due ruote e affrontare il percorso riservato ai campioni.

Per coloro che avessero dubbi sulla viabilità ecco i numeri utili da contattare: Numero Verde Polizia Locale – 800094141. Numero Viabilità e Traffico Comune di Fano – 0721 887410