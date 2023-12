Fano, già condannato per maltrattamenti viene messo ai domiciliari per condotta reiterata

FANO – Già allontanato dalla famiglia per maltrattamenti, per lui ora sono scattati anche i domiciliari. L’applicazione del provvedimento risale a qualche giorno fa da parte del personale della Polizia di Stato in servizio presso il

Commissariato di Fano. A finire ancor più nei guai è stato un cittadino italiano di 49 anni residente a Pesaro.



L’uomo, già imputato per maltrattamenti in famiglia a danno della moglie, residente a Fano con i figli minori,

era destinatario di una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla

coniuge e ai suoceri emessa dal Tribunale di Pesaro scaturita a seguito di attività investigativa condotta dal

personale di polizia.



Il processo di primo grado si era concluso con sentenza di condanna che aveva lasciato invariato il regime

cautelare precedente. L’aggravamento sanzionatorio si è reso necessario a seguito di recenti condotte attribuite all’imputato, in particolare a messaggi telefonici inviati ai genitori della moglie, strumentali per veicolare offese e minacce a quest’ultima. Tali condotte sono state ritenute dall’A.G. gravi in relazione alla possibilità di reiterazione di

reati della stessa indole.