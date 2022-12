Fano, furti con la tecnica della colla: «Occhio a stipiti e serrature»

FANO – I ladri non vanno in vacanza e non conoscono sosta neanche durante le feste. Anzi, proprio nei periodi che coincidono con le ferie, la loro attività si fa più incalzante. Non a caso nelle ultime settimane, anche a Fano e Pesaro, sono moltiplicate le segnalazioni di furti e sopralluoghi con la fantomatica tecnica della colla.



Sostanze appiccicose o silicone verrebbero applicati nelle serrature o negli stipiti allo scopo di vedere se le abitazioni sono state lasciate effettivamente incustodite per le vacanze. Diversi colpi sono stati messi a segno prima di Natale in zona Passeggi: in diverse porte sono stati notati dopo il blitz proprio questi i segni di colla.



Le ultime segnalazioni arrivano da Sant’Orso dove un fanese avrebbe trovato sullo stipite dei filamenti sospetti: «Ho trovato quello che credo sia del silicone sulla mia porta: dentro la mia casa non mancava nulla ma presumo che chi l’ha messo voleva verificare se la casa fosse ‘frequentata’ o meno: in effetti ho trascorso il weekend di Natale fuori, magari se fossi tornato qualche giorno più tardi avrei avuto qualche spiacevolissima sorpresa…comunque l’invito per tutti i fanesi è di tenere gli occhi aperti». Segnalazioni di episodi similari sarebbero giunte anche da Pesaro, in particolare da Pantano, Soria e Muraglia, segno che la tecnica viene impiegata un po’ ovunque.