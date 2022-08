FANO – Per agevolare lo svolgimento della Fiera di San Bartolomeo in programma in questi giorni, Aset S.p.A. ha comunicato alcune variazioni riguardanti la fruizione delle aree di sosta a pagamento disponibili in zona Sassonia.

Nello specifico, tutte le aree di sosta a pagamento di viale Adriatico comprese tra viale Ruggeri e via Bramante – incluse quelle situate in piazzale Rastatt, in viale Battisti tra viale Adriatico e via Dante Alighieri e in Largo Gerboni – saranno accessibili fino alle ore 20 di martedì 23 agosto e, terminata la fiera, saranno nuovamente fruibili a partire dalle ore 8 di sabato 27 agosto.



Resteranno invece sempre attive le aree di sosta a pagamento nel tratto di viale Adriatico antistanti al Mercato Ittico e al porto peschereccio, oltre a quella di via Nazario Sauro. Invariata la situazione in zona Lido: durante le tre giornate di fiera saranno infatti sempre attive le aree di sosta di viale Cairoli, Piazzale Amendola e via Spontini.



I parcheggi che resteranno attivi in viale Adriatico e via Nazario Sauro potranno essere raggiunti percorrendo il cavalcaferrovia di viale Cesare Battisti, svoltando poi su via G. Da Fabriano e proseguendo in direzione Pesaro fino all’incrocio con via Della Marina, dove si dovrà svoltare a destra e proseguire in direzione mare fino all’incrocio con via Dante Alighieri, per poi girare a destra e percorrere la via fino all’incrocio con via Tommaseo. Qui si potrà svoltare a sinistra per raggiungere il tratto percorribile di viale Adriatico.



Inoltre sarà possibile raggiungere la zona Sassonia fruendo delle aree di sosta a pagamento presenti nella zona Lido, percorrendo il lungomare e attraversando il ponte sul canale Albani per raggiungere viale Adriatico. Le aree di sosta saranno a pagamento dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno della settimana.