Fano, falso profilo Facebook del sindaco Seri: «Attenzione alle truffe»

FANO – Un falso Massimo Seri, primo cittadino di Fano, si aggira su facebook. A segnalarlo, proprio a mezzo social, è stato lo stesso sindaco della Città della Fortuna, vittima di un vero e proprio furto d’identità.



Qualcuno infatti avrebbe creato un profilo Facebook falso usando le foto e le informazioni generali di Seri, che così avverte: «ATTENZIONE PROFILO FALSO Sta circolando in queste ore un #profilo #falso che riporta il mio nome e una mia fotografia. Questo profilo, che vedete in foto, sta diffondendo messaggi falsi e possibili truffe. Vi prego di fare attenzione – si legge nel post – e di segnalare il profilo falso a Facebook qualora ne veniste in contatto. Ho già allertato le autorità competenti che provvederanno a individuare gli autori».



Il furto d’identità comunque non era passato inosservato fra i cittadini fanesi: in diversi avevano segnalato l’anomalia. Essendo Seri solerte nell’utilizzo dei canali web, i suoi concittadini avevano subito notato le differenze e le incongruenze del profilo fake.