Fano, cala il sipario sull’ex Convitto Vittorio Colonna: sigillate le entrate

In attesa che il progetto di riqualificazione vada in porto si è arrivati ad una conclusione della vicenda

FANO – Cala il sipario sull’ex Convitto Vittorio Colonna. Nella mattinata del 26 aprile l’interno dell’edificio è stato bonificato e le entrate sigillate. In attesa che il progetto di riqualificazione vada in porto si è arrivati ad una conclusione della vicenda tanto invocata dai cittadini.

La struttura, da circa 10 anni, è utilizzata come rifugio per senza tetto e sbandati. Il suo stato di forte degrado nonostante la sua centralissima posizione ha obbligato negli anni le autorità a numerosi controlli e di azioni di sgombero di occupanti abusivi.

Grazie all’intervento risolutivo del Prefetto Emanuela Saveria Greco ed all’azione sinergica tra amministrazione comunale, forze dell’ordine la stessa proprietà dello stabile, è stato possibile avviare un’azione congiunta che ha portato alla bonifica dell’intero immobile. La proprietà provvederà nei prossimi giorni ad intervenire per la messa in sicurezza della struttura attraverso la muratura di tutti gli accessi.