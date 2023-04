Fano, esce di strada e si ribalta: nell’auto anche una bimba di 10 anni

FANO – Sono buone le condizioni della bimba di 10 anni che viaggiava a bordo dell’auto che, nel pomeriggio del 24 aprile, è finita fuori strada ribaltandosi. È successo in Strada delle Caminate all’altezza del civico 186. Il 47enne al volante dell’auto e padre della bimba a bordo, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada.



Sul posto sono stati prontamente allertati i soccorsi: i feriti sono stati medicati sul luogo dagli operatori del 118 e poi trasferiti al nosocomio locale in codice giallo.



A preoccupare erano in particolare le condizioni della bambina che comunque, nonostante lo shock e la comprensibile paura, non ha riportato lesioni o ferite gravi. Sul luogo anche la Polizia locale ed i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.