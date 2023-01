Fano, entro giugno 332 nuovi parcheggi: al via i lavori al Foro Boario

I lavori puntano anche a migliorare la funzionalità dell’area con una nuova pavimentazione in asfalto con tanto di segnaletica che ne implementerà la mobilità e accessibilità per tutti

FANO – In arrivo 322 nuovi parcheggi nel cuore di Fano. Una risposta concreta da parte dell’amministrazione all’atavico problema delle soste per le auto. L’area gioca un ruolo strategico molto importante nella città e da sempre è utilizzato come posteggio per recarsi dentro il centro storico o all’ospedale.



L’inizio dei lavori è previsto per la giornata del 18 gennaio, avrà un costo di circa 800mila euro e verrà finanziato attraverso i fondi del Pnrr e della Regione Marche. Ad illustrare le migliorie è stata l’assessore Barbara Brunori: «La riqualificazione del Parcheggio del Foro Boario che è stato suddiviso in 8 aree consecutive e s’ inizierà dalla prima al centro (prima foto area fucsia). I lavori dovranno essere terminati entro Giugno, tempo in cui potremo fruire di 332 posti auto di cui 12 riservati a persone con disabilità, 2 posti per donne in gravidanza e 2 per carico e scarico».

Inoltre ci saranno 10 posti moto e 45 stalli per le biciclette. I lavori puntano anche a migliorare la funzionalità dell’area con una nuova pavimentazione in asfalto con tanto di segnaletica che ne implementerà la mobilità e accessibilità per tutti. Vista la sua importanza strategica, in vista del carnevale 2023 l’amministrazione ha già annunciato che il Foro Boario il 5, il 12 e il 19 febbraio, a partire dalle ore 14 alle 20 ogni 20 minuti circa metterà a disposizione una navetta gratuita in modo da far raggiungere il centro Città a coloro che parcheggeranno nell’area del Parcheggio istituito presso il Campo Aviazione e nell’area Ex Mattatoio di via del Fiume.