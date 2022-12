Fano, l’enoteca Biagioli sugli scudi: tre cavatappi del Gambero Rosso

Si tratta dell’unica realtà della provincia di Pesaro Urbino a fregiarsi di un riconoscimento così alto: «Ci fa particolare piacere, non potevamo pensare a modo migliore per festeggiare questi primi 32 anni di attività»

FANO – Tra le eccellenze enogastronomiche locale un posto d’onore spetta sicuramente all’enoteca Biagioli: l’esercizio si è recentemente aggiudicato i tre cavatappi della guida del Gambero Rosso e si tratta dell’unica realtà della provincia di Pesaro Urbino.



Una storia “fanese” fatta di passione, ricerca e territorio, iniziata il 15 dicembre del 1990, in Via Gabrielli a Fano, dove si trova tuttora. Oltre 30 anni fa Amelio Biagioli insieme al figlio Alessandro iniziò a promuovere i vini del territorio, ma soprattutto la cultura del “buon bere”. Da un’ottica locale, l’offerta si è ampliata sempre di più, come l’azienda, in cui è entrato anche Roberto, fratello di Alessandro.

Ad illustrare la realtà e la loro visione sono i diretti interessati dell’enoteca: «Il bere di qualità, la ricerca, la passione per il territorio e le produzioni d’eccellenza sono state da sempre le costanti dell’azienda che hanno portato e portano tutt’ora ad una continua voglia di novità e ad una conoscenza approfondita per il mondo dei vini e dei distillati: viaggi e degustazioni hanno portato ad una selezione accurata e di eccellenza. Non a caso l’Enoteca Biagioli accoglie ad oggi più di duemila etichette, tra prodotti tradizionali e grandi vini da invecchiamento, scelti con passione e grande competenza dai titolari e dai collaboratori».

E su questo prestigioso premio: «Un riconoscimento che ci fa particolare piacere, non potevamo pensare a modo migliore per festeggiare questi primi 32 anni di attività – spiegano Alessandro e Roberto Biagioli –. Solo 47 enoteche sono state premiate in tutta Italia con i tre cavatappi del Gambero Rosso. Essere indicata come una delle migliori enoteche dello stivale è un riconoscimento che ci premia per questi anni di attività. Un risultato ottenuto anche grazie al nostro staff. Molti sono cresciuti con noi, professionalmente e umanamente, persone che fanno ormai parte della nostra famiglia».