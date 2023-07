Fano è tempo di Cinefortunae: prosegue la rassegna omaggio a Troisi e Sordi

FANO – Grande successo, nei giorni scorsi, per i primi appuntamenti della rassegna di cinema, promossa da FanoFellini e dall’Associazione La Locura, CineFortunae – Capolavori Restaurati by the Sea che, per questa sua quarta edizione, celebra il talento di Massimo Troisi e Alberto Sordi. Due figure che hanno saputo raccontare, in bilico tra comicità e dramma, tra allegria e malinconia, personaggi rimasti nell’immaginario collettivo e storie capaci di rendere celebre il nostro cinema anche all’estero.



Giovedì 20 luglio alle ore 19, la Collina delle Fate, splendido scenario immerso nelle colline di Fossombrone, località San Venanzio 88, ospita la proiezione di Mediterraneo (1991) un film di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Giuseppe Cederna e Antonio Catania. In collaborazione con l’azienda agricola la Collina delle Fate. La serata che fa parte di Cinema in Vigna, una delle novità di questa edizione, prevede, prima della visione del film alle 21.30, una degustazione di vini dell’azienda abbinati a degli assaggi scomposti creati da Octofood cucina itinerante (prenotazione obbligatoria al 348.4410136).



Sabato 22 luglio alle ore 19.30, in collaborazione con Fano Jazz Network e all’interno di Live in the city, al Bastione Sangallo, un concerto dedicato a Miles Davis e, a seguire, alle ore 22.00, la proiezione del capolavoro Ascensore per il patibolo che vede lo stesso Davis firmare la straordinaria colonna sonora del film.



Martedì 25 luglio alle ore 21.15, per Cinema in Spiaggia, i Bagni Lido Due ospitano la proiezione di Paz!, un film di Renato De Maria (2002) con Claudio Santamaria, Flavio Pistilli e Max Mazzotta. (In collaborazione con Bagni Lido Due)

Giovedì 27 luglio alle ore 21.15 per il focus sulla Commedia Italiana all’Arena BCC verrà proiettato Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (2023) con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric. (La proiezione è a cura di Masetti Cinema. Biglietti: c/o Arena BCC. Info e prevendita online: masetticinema.it – costo 3.50 €).



Ultimo degli appuntamenti di luglio, lunedì 31 alle ore 21.15, è l’anteprima nazionale di uno spettacolo-concerto dal titolo Quando. Massimo Troisi “nelle” canzoni di Pino Daniele. Scritto da Diego Tancredi con Antonio Carluccio voce e chitarra, Marco Vidino chitarra, mandolino e mandolino elettrico, Dario Spinelli contrabbasso, Diego Tancredi narrazione. Ospite speciale Elisa Ridolfi. Lo spettacolo rientra nell’ ambito della rassegna COMIZI D’AMORE 2023 (Concerti&Racconti) organizzata da RTI Fano Rocca Malatestiana. Prevendita biglietti: vivaticket.com o Teatro della Fortuna: 0721.800750.



Il cuore pulsante di CineFortunae, però, sarà Piazza XX Settembre, che dal 2 al 5 agosto, dalle ore 21.15, si trasformerà in un grande cinema all’aperto per permettere a tutti vedere gratuitamente alcuni grandi capolavori: Il Postino, Una vita difficile, Casablanca, Il ladro di bambini.



Sabato 5 agosto, proprio in Piazza XX Settembre, sarà presente il regista pluripremiato a livello internazionale, Gianni Amelio che riceverà il premio CineFortunae.