FANO – Grave incidente nel tardo pomeriggio del 23 settembre a Fano, in viale 12 Settembre dove due giovani sono state falciate da un’auto in transito nel tratto urbano della statale Adriatico.

Le due, che erano da poco uscite dal posto di lavoro, sono state centrate da un anziano alla guida di una Toyota in prossimità dell’attraversamento pedonale all’altezza dell’ex istituto Battisti. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118: due mezzi dell’ambulanza avrebbero provveduto al trasferimento in codice rosso delle due giovani al nosocomio regionale di Torrette. Soccorso anche l’anziano alla guida della vettura: per lui è scattato il ricovero all’ospedale locale.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Mondolfo per i rilievi del caso: da chiarire la dinamica o le cause; non si esclude il malore all’origine della collisione. Il luogo dove si è consumato l’investimento è illuminato bene e, vista l’ora, il traffico non era particolarmente congestionato. Nonostante questo l’impatto è stato molto violento: una delle due investite è stata scagliata a diversi metri di distanza. Il sinistro ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle arterie stradali fanesi troppo spesso teatro di sinistri anche di grave entità.