Fano, doppio rogo: auto in fiamme davanti ad un asilo e bancali a fuoco nella zona industriale

FANO – Pomeriggio di straordinario lavoro a Fano per i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che sono stati impegnati in due diversi importanti interventi. Il primo ha riguardato un incendio nella zona industriale di Bellocchi di Fano.



Erano circa le 11.45 quando i pompieri sono stati chiamati ad intervenire per un rogo divampato tra la vegetazione, e che coinvolgendo anche alcuni bancali in legno nei pressi di un capanno ha reso non facili le operazioni di spegnimento che sono perdurate per circa 2 ore. Sul posto anche la polizia locale.



Un altro episodio si è consumato nel pomeriggio: erano circa le 15.30 quando una Lancia Y alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme. Il mezzo si trovava parcheggiato in via Torino, davanti ad una scuola materna. La macchina in pochi minuti è stata gravemente danneggiata dal fuoco che si è sprigionato dal vano motore: da chiarire le cause del fuoco anche se sembra plausibile che ad innescarlo sia stato un malfunzionamento meccanico. In entrambi i casi nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.