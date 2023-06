Sul luogo, sito in zona del Vallato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia ed il 118.

FANO – Dramma a Fano dove nella mattinata del 10 giugno una donna di 73 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione sita nel centro storico.



A dare l’allarme era stata un’amica preoccupata che aveva cercato in più modi di mettersi in contatto con la donna prima di rivolgersi alle autorità.



Sul luogo, sito in zona del Vallato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia ed il 118. Forzata l’entrata è stata fatta la tragica scoperta: la donna si trovava nel bagno, deceduta da diverse ore. Nessun dubbio sulla volontarietà del gesto. Si tratta del terzo gesto estremo consumatosi nel pesarese negli ultimi tre giorni dopo quello di Mondolfo e Fossombrone.