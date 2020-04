MUSICA – Mettere insieme dj di fama internazionale e creare una diretta streaming per raccogliere fondi da donare agli ospedali alle prese con l’emergenza Coronavirus. Succederà tra pochi giorni.

L’idea è venuta ad un fanese, Michael Carboni, in arte “Carbo”, in collaborazione con il gruppo social “Soccorritori Lanterna Azzurra” nato dopo la strage di Corinaldo. Insieme hanno deciso di avviare una raccolta fondi in aiuto degli ospedali italiani che coinvolga tutta l’Italia. «Siamo costretti a stare ognuno all’interno delle proprie abitazioni – spiega Michael – ma questo non vuol dire che non possiamo fare la nostra parte, magari divertendoci anche un po’. Così ho pensato di creare un enorme dj set che coinvolgerà alcuni professionisti emergenti che si alterneranno ad alcuni dei più famosi dj del panorama internazionale. Il tutto ovviamente in diretta streaming. In contemporanea con il set, faremo partire la raccolta fondi tramite un link creato sulla piattaforma Gofundme, quindi in totale trasparenza e sicurezza. Il ricavato andrà totalmente devoluto per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuali quali mascherine e guanti) e di attrezzature ospedaliere. Ognuno di noi con un piccolo gesto può salvare una vita e godersi qualche ora di musica».

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Instagram “Dj Uniti per il Futuro” e sull’omonimo canale Twitch. Quando? Tra circa 3 settimane (tutte le info sulla pagina social) e verrà trasmesso anche sulle frequenze del digitale terrestre, sul 663 nella zona di Bologna, Reggio Emilia e Modena, e sul canale 289 per quanto riguarda la Toscana. Verrà ripreso anche in radio grazie alla collaborazione con Viva Radio e ritrasmesso anche sul programma radio televisivo Party Virtuale, un format molto seguito e dedicato al mondo dell’intrattenimento e della notte.

Chi ha già aderito? Eccoli: 4neero, Carbo, Ty1, Bottai, Matte Botteghi, Renèe la Bulgara, Luke DB, Giorgia Moss, Shorty, Dj Dabrozz, Jessy Diamond, Dj Panico, Drean Funker, Enrico Bigardi e Andyrave.

Tra i nomi emergenti: Tecno Blast, Russel Costieri, Rijaay, Graphitee, Djspalla, Aiso Deejay, Zm Dj, Erika Rs, Deejay Blaron, Djg3r4rd0 e Andrea Belle Mani. Questo il link per effettuare la donazione www.gofundme.com/f/7wqn83-united-dj039s-vis- covid19 utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1.