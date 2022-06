FANO – Degrado allo Skate Park. A denunciarlo su di una nota piazza social è stato un residente del quartiere Sant’Orso. La struttura sarebbe sempre più presa di mira da balordi che, invece di goderne ed usufruire delle sue funzionalità, lo adopera in maniere inconsulta, sfregiandola ed adibendola a discarica.

L’amministrazione, proprio negli ultimi mesi, aveva cercato di contrastare il degrado istallando nuove illuminazioni così da renderlo utilizzabile anche la sera. L’assessore Brunori, lo scorso maggio, quando aveva annunciato i nuovi punti luce sia sull’ area verde che sulla pista, aveva affermato in maniera sibillina: «Chi lo utilizza sa bene che le cose belle vanno preservate grazie alla cura di ognuno». Una sorta di appello che, a ben guardare oggi, sembra essere rimasto inascoltato.



Lo sfogo amaro del residente è indirizzato, oltre che sull’inciviltà dei vandali, anche sulla gestione dello spazio da parte dell’amministrazione, rea a suo dire, di averlo utilizzato per la campagna amministrativa e poi averlo lasciato all’abbandono o quasi: «Skate park, quartiere Sant’Orso inaugurato in tutta fretta ed in pompa magna a ridosso delle scorse amministrative – scrive un cittadino – Con tanto di promo per futuri eventi di gare e momenti di inclusione sociale. Ecco la realtà! Un parco abbandonato, sporco e alla mercé di chi ne abusa per usarlo come un mondezzaio! Con un’amministrazione comunale totalmente assente abbiamo assistito a diversi piccoli incidenti specialmente appena inaugurato, questo perché non essendo regolamentato l’utilizzo era un vero delirio! Ora i nostri piccoli hanno giustamente rinunciato ad utilizzarlo e quindi è ad uso esclusivo di pochi, alla faccia dell’inclusione…Ma sono sicuro che tra poco più di un anno, poco prima delle prossime amministrative, avverrà il miracolo e magicamente tutto tornerà lustro e si faranno nuovamente gare e feste, via lo sporco e giù a foto e video promozionali! Ma come abitante del quartiere vi dico che non è così che un amministratore dovrebbe comportarsi…. abbiate memoria!».

FOTO di GIANCARLO URBANI