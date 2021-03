Fano, Covid-19: la stima dei cittadini nei riguardi di dottori, infermieri e volontari

Una fanese ha voluto sottolineare l'efficienza e la professionalità degli operatori che in questi giorni sono al Codma per le vaccinazioni degli over 80 e degli insegnanti

FANO – Non è raro che i cittadini di Fano, a volte anche in maniera più che comprensibile, si lamentino del sistema sanitario locale, non sempre efficiente come dovrebbe (a questo link alcune testimonianze). Anche in virtù di questo ci sembra doveroso dare spazio anche a coloro che invece vogliono tributare un giusto plauso agli operatori che, ogni giorno, in prima linea, si prendono cura dei cittadini della Città della Fortuna.

Le parole che seguono sono dedicate da una fanese nei riguardi del personale che in questi giorni rende possibile la vaccinazione degli anziani e del corpo docente: «Voglio pubblicamente ringraziare i dottori, gli infermieri, i volontari della Protezione civile che sono al Codma in questi giorni per le vaccinazioni degli over 80 e degli insegnanti. Sono stati gentilissimi e premurosi con mio padre, e in meno di 60 minuti (e con 15 minuti di attesa post iniezione obbligatoria) siamo tornati a casa. Grazie».

Doveroso sottolineare anche il fatto che non si sia trattata di una voce fuori dal coro ma che, condivisa su una nota piazza social, ha scatenato una pioggia di reazioni e complimenti dello stesso tenore: «Mi unisco ai complimenti, molto ben organizzati e gentilissimi. I miei genitori e mio suocero in 45 minuti hanno fatto tutto» o ancora «Mi unisco per i complimenti al distretto di Urbino… persone gentili e ben organizzate. Concordo, veramente gentili e veloci».