Fano, ecco cosa fare a Capodanno: «Proposte per tutti i gusti»

Tradizionale brindisi in Piazza XX settembre, musica al Teatro La Fortuna, spettacoli ed intrattenimento al Politeama

FANO – «Un capodanno per tutti i gusti che accoglierà le tantissime famiglie che vorranno trascorrere con noi l’approdo nel 2024 per un grande divertimento». L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli presenta il programma delle iniziative che saluteranno il 2023: tradizione, cultura e leggerezza sono gli ingredienti.

«Ovviamente in Piazza XX settembre faremo un brindisi tutti insieme – continua Lucarelli – e vivremo un momento di felicità e spensieratezza come da tradizione. E proprio Piazza XX settembre sarà il fulcro di tutta la programmazione con il concerto dei ‘Cantautori clandestini‘ della scuola di Riccardo Cocciante che offriranno dalle 23 alle 2, con la loro strumentazione particolarmente evoluta di cui fa parte anche un violino elettronico, una serata indimenticabile».

Anche il Teatro della Fortuna sarà protagonista. «Infatti dalle 22 – spiega la presidente della Fondazione Teatro Catia Amati – al Teatro della Fortuna sarà proposto lo “Sconcerto d’amore” con Nando e Maila che si esibiranno in vere e proprie acrobazie musicali che creeranno un coinvolgimento con il pubblico, in modo particolare con i più piccoli».

Alle 22 inizierà al Politeama anche lo Spettacolo del San Costanzo Show dal titolo “Odissea e Promessi Sposi in una notte di mezza estate” per la regia di Paola Galassi. Alle 23.15 il pubblico sarà invitato nel foyer per il brindisi di mezzanotte; poi lo spettacolo continuerà con “Il meglio del San Costanzo Show” e la proiezione del film “Non aprite quella sporta”.