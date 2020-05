Grazie ai 22 punti dislocati in tutta la città, il Comune stima di aver raggiunto almeno metà della popolazione. Ma c'è chi si lamenta sia per il tipo di distribuzione che per il quantitativo di dispositivi

FANO – Sono circa 35mila le mascherine consegnate a Fano a cavallo tra il 9 e 10 maggio. Un risultato che fa sorridere l’amministrazione che voleva fortemente fare sentire la propria vicinanza alla popolazione in un momento delicato come questa cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus.



Grazie ai 22 punti dislocati in tutta la città il Comune stima di aver raggiunto almeno metà della popolazione. «Non finirò mai di ringraziare i volontari e l’associazionismo fanese – ha commentato il sindaco Massimo Seri – che anche in questo weekend si è dimostrato un valore aggiunto della città. Grazie a loro abbiamo distribuito #mascherine ai cittadini, fondamentali in questa fase2».



Il risultato è stato possibile grazie infatti alla collaborazione dei tanti volontari che fanno parte delle associazioni di quartiere, di Proloco e delle associazioni di Protezione civile che si sono messi immediatamente a disposizione del Comune di Fano.



Un ringraziamento che l’amministrazione ha voluto estendere anche a tutte le persone che si sono recate nei punti di ritiro e hanno atteso con pazienza e nel rispetto delle misure di distanziamento personale il proprio turno.



Nonostante l’ingente quantitativo di dispositivi distribuiti, non è mancata qualche polemica dovuta proprio alle modalità di consegna: «Bene! Le persone anziane (senza auto) devono prendere l’autobus di linea (con orari da inferno) per poter ricevere questa elemosina. È una vergogna. Dove è la Protezione civile, che potrebbe consegnarle a domicilio, invece che causare ingorghi di persone, pericolosi alla salute» scrive un fanese.



C’è anche chi reputa inadeguato il numero di mascherine distribuite a nucleo familiare: «Una? Sprecata, giusto per il tragitto e per star lontana dalla folla che li attende… assurdo!».