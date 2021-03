FANO – Non si placano le polemiche innescate dall’ultima puntata di Cake Star, format televisivo in onda su Real Time che ha visto gareggiare tra loro pasticceri fanesi e pesaresi. Ad onore di cronaca, sono stati proprio i rappresentanti della Città della Fortuna ad aggiudicarsi il dolce derby con le prime due posizioni del podio (Andrea Urbani della Pasticceria Guerrino di via Togliatti e Matteo Cavazzoni dell’omonima pasticceria di via Mattei; soltanto terzo Alberini di Pesaro).

Ad innescare la polemica non è stata tanto la sfida a colpi di prelibatezze, ma il montaggio offerto dal programma televisivo che ha fatto non poca confusione tra le due città, dipingendo in definitiva Fano come un quartiere di Pesaro tanto che nelle video cartoline i monumenti dell’antica Fanum Fortunae sono stati inseriti nel montaggio come se appartenenti alla città di Gioacchino Rossini.

A certificare la gravità della gaffe un post pubblicato su Facebook dall’assessore al turismo Etienn Lucarelli che ha educatamente annunciato che proverà a contattare la produzione di Cake Star per fare chiarezza: «I miei complimenti – ha scritto Lucarelli – a Guerrino Pasticceria & Banqueting, Pasticceria Cavazzoni e Pasticceria Alberini Pesaro per la sfida di ieri sera nel programma Cake Star di Real Time. Oltre la loro bravura, anche tante immagini della nostra città, e momenti dedicati alla musica di Rossini e alla città di Pesaro. Ps: Guerrino e Cavazzoni sono tra le espressioni della miglior arte pasticcera fanese, come l’Arco d’Augusto, i Quadri, che rappresentano la storia e la tradizione della nostra Fano. Per essere chiari, e presto anche il produttore lo saprà, la nostra identità è preziosa. Ne andiamo fieri, e va chiamata col giusto nome» .

