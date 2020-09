FANO – Le condizioni del Lido fanese all’alba di domenica certificano l’assenza del senso civico da parte di diverse persone. Il breve filmato che riporta cartacce, bottiglie di plastica, mascherine e tanti altri rifiuti è stato divulgato su di una piazza social da parte di un cittadino fanese evidentemente stanco di trovare la propria città, dopo i bagordi del sabato sera, in stato pietoso: «Ore 06:30 ecco le condizioni del lido, ho evitato di filmare le vomitate…. una ogni due metri».

Scrive un’altra utente, con tanto di foto documentativa «Passeggiando con il mio cane ecco cosa abbiamo trovato nei giardinetti di via della colonna. I bagordi del sabato sera!L’educazione e il senso civico dovrebbero essere alla base di tutti noi».

Il problema non è lo stato indecoroso in sé (gli operatori ecologici lavorano con grande efficienza per ripulire il tutto in breve) ma la constatazione che il senso civico scarseggia. Il post, divenuto virale, ha collezionato tantissimi commenti indignati. C’è chi sottolinea come mal si sposi la candidatura a “Capitale della della cultura” con questo poco edificante spettacolo: «Che schifo !!!E vogliono candidare Fano città della cultura ? È questa la cultura?» scrive un fanese. Ad onore del vero, vale la pena sottolineare che lo spettacolo in questione non è un’esclusiva di Fano; basta recarsi nel 95% dei luoghi o delle piazze che hanno ospitato un po’ di “baldoria” per trovarsi di fronte a scenari analoghi; certo, il famoso “lo fanno tutti” non rende meno grave quanto accade oramai con puntualità ogni sabato sera.



C’è anche chi punta il dito senza remore sulla ‘solita’ gioventù: «Che schifo! I nostri ragazzi stanno andando alla deriva. Accadono queste cose anche nei singoli quartieri e le forze dell’ordine non intervengono nemmeno dietro segnalazione» anche se, va detto, che la mancanza di senso civico non è esclusiva dei più giovani. C’è chi propone anche soluzioni che partono da casa e proseguono a scuola: «…L’educazione da casa …..civica anche nelle scuole» scrive un altro utente.