FANO – La città è un organismo vivente che cambia continuamente volto e sfaccettature. Ne sa qualcosa Fano che negli ultimi mesi ha intrapreso un percorso volto a renderla sempre più un paradiso per ciclisti e pedoni, un grande salotto all’insegna della sostenibilità ecologica dove le macchine siano sempre più estromesse.

Fabiola Tonelli

Al riguardo si concluderà a fine settembre la sperimentazione della ztl in Piazza Costa: dal mese di ottobre infatti torneranno i parcheggi. Tempo di bilanci dunque a cui l’assessore Fabiola Tonelli non si sottrae: «La città di Fano ha iniziato a capire l’importanza di destinare spazi alle persone e di muoversi prediligendo mezzi sostenibili alle auto. La città di Fano ha iniziato a capire l’importanza di destinare spazi alle persone e di muoversi prediligendo mezzi sostenibili alle auto».

L’amministrazione ha puntato forte sull’estate 2020 e sulla visione en plein air: un grande salotto a cielo aperto che permettesse anche agli esercizi commerciali di poter lavorare a pieno regime nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. I locali del centro hanno così potuto beneficiare di una superficie molto più vasta su cui svilupparsi, così da non dover lavorare a regimi ridotti. Va anche sottolineato che lo spazio in più messo a disposizione è stato dato a titolo gratuito.



Una scelta lungimirante che non ha mancato di suscitare polemiche da parte di qualche cittadino che avrebbe lamentato come lo spazio dato in più come surplus non sia stato usato per tenere le distanze ma sfruttato da diversi esercizi per raddoppiare i coperti; naturalmente si è trattato di casi sporadici e comunque di un fenomeno sicuramente non solo riguardante Fano.

«Ovviamente non potevamo aspettarci tutte le sere il pienone, vuoi perché la gente è sempre stata abituata a vederlo come un parcheggio, vuoi perché le norme relative al Covid19 hanno imposto delle limitazioni ai gestori dei locali nell’organizzazione di eventi».



Dopo la fine della sperimentazione Ztl l’assessore guarda già oltre, alla riqualificazione della zona: «Il prossimo passo è la riqualificazione della piazza alla quale stiamo già lavorando. L’obiettivo è avere quanto prima un progetto da mostrare alla città che possa essere un’ulteriore scatto in avanti verso questo processo di trasformazione che finalmente siamo riusciti ad attuare»

In attesa di ciò, dal primo ottobre torneranno i parcheggi anche se in numero leggermente minore rispetto a quelli che c’erano prima della sperimentazione: il Comune darà la possibilità ai gestori che lo vorranno di uscire ugualmente all’esterno dei locali e di organizzare altri eventi.