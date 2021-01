Fano, il Comune si aggiudica un bando del Miur da 49 mila euro

FANO – Il Comune di Fano si è aggiudicato un bando del Miur che metterà a disposizione ben 49 mila euro che saranno vincolati ad interventi per la manutenzione delle scuole.



I fondi, come già annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Fabiola Tonelli, verranno utilizzati per la verifica dello stato dei solai e dei controsoffitti delle scuole pubbliche del fanese.

Fabiola Tonelli

«Siamo riusciti ad accedere a un finanziamento del Miur – spiega l’assessore – che ci ha messo a disposizione ben 49mila euro per eseguire un’indagine accurata e quindi prevenire eventuali problemi causati dall’usura. Ci tengo a ribadire che al momento non si è registrato nessun problema specifico ma questa amministrazione ha deciso di mantenere alta l’attenzione sugli istituti scolastici e sulla sicurezza dei nostri studenti».

L’indagine, quando verrà il momento, sarà concordata con gli stessi istituti per non interferire in alcun modo alle lezioni. Attività di controllo e verifica che saranno completamente finanziate dallo stato e interesseranno la scuola elementare Corridoni (viale Gramsci e via Montegrappa, doppi contributi), la scuola materna La Lucciola, la scuola elementare Decio Raggi, l’istituto Padalino, la scuola materna Il Giardino del Colori Poderino e la scuola elementare Luigi Rossi.

«Questa amministrazione – sottolinea l’assessore Fabiola Tonelli – è molto attenta alla situazione scolastica della città e questo intervento di controllo va a sommarsi ai tanti lavori di manutenzione che vengono costantemente eseguiti per mantenere ottimale lo stato degli istituti».