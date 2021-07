Fano, l’amministrazione concede sei aree ad uso agricolo: è on line il bando

FANO – Aree agricole messe a disposizione dall’amministrazione fanese. L’obiettivo del Comune è duplice: valorizzare il settore dell’agricoltura e promuovere la costante manutenzione e pulizia dei terreni nell’ottica di un futuro riutilizzo.



«Le 6 aree individuate – afferma l’Assessora al Patrimonio Sara Cucchiarini – per l’esercizio dell’attività agricola si trovano a Ponte Metauro, Chiaruccia, Bellocchi, Torrette e Tombaccia e rappresentano un’opportunità in più rispetto ai bandi già emanati per la gestione dei terreni comunali dati ai giovani agricoltori. Per l’individuazione dei soggetti cui concederle in locazione, è stato approvato apposito avviso di pubblica gara, mediante offerta economica con base d’asta pari al canone annuo, destinato ai soggetti esercenti l’attività agricola in possesso della qualifica soggettiva di coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, entrambi iscritti nella gestione previdenziale INPS».



L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Fano, sull’albo pretorio on line e su apposita sezione di amministrazione trasparente, dal 25 giugno 2021, fino alle ore 12.00 del 2 agosto 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande.



Per qualsiasi informazione relativa a tali procedure, è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Fano ai seguenti numeri: 0721 887650-640-656.