FANO – Una strada in stato malandato, caratterizzata da buche e irregolarità, che ad ogni temporale diventa puntualmente un acquitrino. A rendere la situazione ancora più gravosa il fatto che il tratto in questione si trovi all’ingresso di una scuola, la media Nuti.

Non è tutto: le criticità e le condizioni del tratto stradale non sarebbero propriamente una novità degli ultimi tempi. Diverse sarebbero state le segnalazioni dei cittadini di Fano all’amministrazione perché intervenga per operare una manutenzione che possa durare nel tempo.

via Campania davanti all ingresso della Scuola Media Nuti

«Questa è la situazione di via Campania davanti all’ ingresso della Scuola Media Nuti – scrive un cittadino esasperato, su una nota piazza social, allegando una foto -; ogni volta che cade un po’ di pioggia. Sono almeno 4 o 5 anni che segnalo la situazione ai vari assessori responsabili, documentandola con foto. La via non è stata mai asfaltata da almeno 30 anni. Il giorno prima dell’apertura dell’anno scolastico rapidamente è passata una squadra, senza nessun controllo, a chiudere malamente qualche buca con un impasto di catrame, oggi tornata ad essere tale e quale a prima».