Fano, ciclista sbalzata dalla bici per 15 metri: trasferita in eliambulanza a Torrette

FANO – Non sarebbe in pericolo di vita la ciclista 58enne rimasta coinvolta in un brutto incidente nel pomeriggio dell’8 maggio a Rosciano di Fano, nei pressi della rotatoria tra le vie Moriconi e Papini. Erano circa le 15.30 quando la donna, per cause in fase di accertamento, sarebbe stata urtata da un furgone finendo sbalzata per almeno 15 metri a terra.



Nella rovinosa caduta la donna avrebbe battuto violentemente la testa a terra. Alla guida del mezzo, un Renault Kangoo, un 38enne di Senigallia: il veicolo stava percorrendo via Moriconi ed era diretto verso sud mentre la ciclista era diretta verso Monte.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato la donna, ha provveduto al trasferimento in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette. Sul luogo la Polizia municipale per i rilievi del caso.