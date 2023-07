Fano, ciclista cade e batte la testa: in codice rosso al Santa Croce

FANO – Si trova ancora in osservazione il ciclista che nella giornata del 4 luglio è caduto battendo la testa sull’asfalto mentre transitava in via Mattei. L’uomo, un 76enne, avrebbe perso l’equilibrio da solo.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, ha provveduto al trasporto in codice rosso al nosocomio locale: vista l’entità del trauma e l’età dell’uomo si è temuto che l’incidente potesse avere conseguenze gravi. Il ciclista si trova tutt’ora ricoverato al Santa Croce dove è tenuto sotto stretta osservazione. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.



Giornata densa di interventi quella di ieri: qualche ora prima , sia la municipale che, il 118, erano dovuto intervenire sulla provinciale 45 per Carignano. In questo caso una 44enne di Fano che si trovava al volante di una Opel Agila, all’altezza dei Fenile, avrebbe perso il controllo del veicolo, urtato un terrapieno ribaltandosi più volte. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per estrarre la donna dalle lamiere e mettere il mezzo in sicurezza. Per lei tanto spavento ma ferite non gravi: è stata comunque trasportata in codice giallo all’ospedale fanese.