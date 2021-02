Fano, il Carnevale scalda i motori, sarà una settimana grassa “infernale”: il programma

Come già accaduto per gli eventi natalizi, sarà un'edizione virtuale: grazie allo streaming i cittadini potranno godersi comodamente da casa i tanti eventi in calendario

FANO – Il Carnevale di Fano scalda i motori: certamente sarà un’edizione diversa quella che ci apprestiamo a vivere ma non per questo meno coinvolgente e sentita. A presentarla ufficialmente, nella mattinata del 2 febbraio, è stata l’Ente Carnevalesca, guidata dalla presidente Maria Flora Giammarioli. Sarà una settimana grassa “infernale”, all’insegna del sommo poeta Dante e del suo grande capolavoro, La Divina commedia. Per renderla possibile l’Ente e l’amministrazione comunale hanno messo in campo tutte le loro forze, le location (sarà protagonista il Teatro della Fortuna) e le sue eccellenze (l’Orchestra Sinfonica Rossini), nonché preziose sinergie come quelle con il Comune di Gradara.

«Nessun evento in presenza ovviamente – ha spiegato la presidente Maria Flora Giammarioli -, ma per fortuna la tecnologia viene in nostro soccorso e ci permette di celebrare, attraverso momenti culturali, di spettacolo e di grande comicità, la settimana più importante del Carnevale. Trasmetteremo in streaming sui canali social del Carnevale di Fano e sulle Tv locali, una serie di appuntamenti che faranno rivivere la magica atmosfera del nostro Carnevale ai telespettatori, che potranno goderseli comodamente da casa propria».

Presentata l’edizione 2021 del carnevale di fano

Pronti, via. Si partirà l’11 febbraio alle ore 21, primo giorno della Settimana Grassa: luci accese sul piazzale della Fabbrica del Carnevale dove l’assessore al Turismo ed Eventi Etienn Lucarelli darà il via ufficiale alla manifestazione, leggendo l’articolo 15 Bis dello Statuto Comunale che decreta che Fano è la Città del Carnevale. Come di consueto il primo cittadino Massimo Seri, consegnerà le chiavi della città e la fascia tricolore al Sindaco di Fano Città del Carnevale: Dante Alighieri. Con uno sketch tutto da ridere il sommo poeta, interpretato dall’attore Sandro Fabiani, avuti i poteri di “nuovo Sindaco”, riunirà prima il consiglio di Fano città delle Bambine e dei Bambini, coordinato da Elisa Bilancioni, poi il suo consiglio comunale ufficiale anzi, per essere più precisi, si ritroverà “Nel mezzo dello SCONsiglio comunale” con tanto di assessori e deleghe. Tanto per citarne uno, Caronte Assessore alla viabilità. Un vero e proprio spettacolo scritto da Luca Tazzari e interpretato dagli attori, Fabrizio Bartolucci, Marina Bragadin, Sandro Fabiani, Marco Florio e Massimo Pagnoni. Al termine dello spettacolo Dante Alighieri prenderà il carro del Vulòn e si dirigerà verso il centro storico per iniziare il suo governo.

Non poteva ovviamente mancare il Veglione del Carnevale di Fano che, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e la sua Presidente Catia Amati, quest’anno potrà contare sulla presenza di uno dei Dj più famosi a livello internazionale.

Il 12 febbraio alle ore 18 dal Teatro cittadino, Joe T. Vannelli, darà il via al suo Dj set di grande musica house ed elettronica che verrà trasmesso sulla sua pagina ufficiale e nei canali sopracitati.

Il 13 febbraio ore 21, “Ouverture di Carnevale”. La Fondazione Teatro e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini hanno voluto collaborare col Carnevale di Fano inserendo in questo concerto brani adatti alle tematiche generali della manifestazione e di quest’edizione; tra Pulcinella e Dante la serata proporrà pagine dal grande repertorio sinfonico e cameristico.

Interpreti della serata, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, il direttore Nicolas Nägele e l’attore Pietro Conversano che reciterà il Canto V del Purgatorio sul fanese Jacopo Del Cassero. L’evento segnerà, dopo il Concerto di Capodanno, l’avvio della stagione concertistica di Fano.

Il 14 febbraio ore 21 sarà inevitabilmente dedicato all’amore, anche se in questo caso un po’ tormentato, come quello di Paolo e Francesca. Direttamente dalla loro stanza all’interno del Castello di Gradara, i protagonisti prenderanno vita grazie agli attori Emilia Glaudi ed Enrico Spelta che impersoneranno i due amanti del Canto V dell’Inferno tradotto in dialetto fanese da Paola Magi e Maurizio Misuriello. Voci recitanti Nicola Anselmi, David Berardi, Paola Magi e la partecipazione di Maria Flora Giammarioli. Un ringraziamento speciale al Comune e alla Proloco di Gradara che hanno messo a disposizione location e attrezzatura.

Non poteva mancare il canto XXI dell’Inferno che di fatto dà il titolo al Carnevale di Fano 2021 “Ed elli avea del cul fatto trombetta”, sempre tradotto in dialetto fanese da Paola Magi e interpretato da Sandro Fabiani, Fabrizio Bartolucci, Massimo Pagnoni, Nicola Anselmi e Marco Florio, che andrà in scena dalla Fabbrica del Carnevale, il 15 febbraio ore 21.

I preparativi per il carnevale di Fano 2021

La chiusura della settimana sarà il 16 febbraio sempre alle ore 21, con il Martedì Grasso trasmesso da una Fabbrica del Carnevale vestita a festa. Il countdown che partirà dal 1321 (anno di morte di Dante), allo scoccare del 2021, lascerà la scena all’inferno dantesco tradotto da algoritmi di intelligenza artificiale i quali produrranno un testo e delle immagini apparentemente surreali, titolo dell’opera “E sol volgea con l’altro fio”, una danza spettacolare che vedrà il duetto tra un drone e la ballerina Celeste Sambuchi.



Si tornerà poi indietro di 700 anni per ascoltare, dalla splendida voce dell’attore Carlo Simoni, il 1° canto dell’inferno con proiezioni di immagini evocative. Al termine il Sindaco del Carnevale Dante Alighieri, dopo una settimana di bagordi, riconsegnerà la fascia al sindaco Massimo Seri che, insieme a Maria Flora Giammarioli, daranno alle fiamme il Pupo, chiudendo la prima edizione web del Carnevale di Fano.

Nonostante il carnevale virtuale non mancheranno le istallazioni che permetteranno anche al centro storico della città di agghindarsi a tema: le vie della città si animeranno grazie alle installazioni di opere carnevalesche e grazie ai commercianti che parteciperanno ad un concorso per la vetrina a tema Carnevale più suggestiva.

Non mancherà poi anche quest’anno la sinergia con gli istituti scolastici. L’Ente Carnevalesca ha dato vita anche quest’anno al progetto Carnevale-Scuole, ideato e curato dal consigliere Nicola Anselmi, portando all’interno dei plessi la tradizione del personaggio del Vulon e della Musica Arabita. Quest’anno, date le restrizioni imposte dall’attuale pandemia in corso, il progetto si svolgerà in modo differente: la consueta visita alle classi degli istituti fanesi è stata riprogrammata per poter essere effettuata online tramite la piattaforma Meet (o altro) già abitualmente usata dagli studenti durante la DAD.