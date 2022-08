FANO – Ci siamo quasi: il secondo tempo del Carnevale di Fano 2022 sta per iniziare. Dopo le manifestazioni della classica Settimana Grassa e l’assaggio del 4 e 5 giugno, la kermesse si prepara a tornare in pompa magna con l’ultimo appuntamento estivo il 13, 14 e 15 agosto nel lungomare Sassonia.



La tre giorni si inaugura sabato 13 agosto con un programma ricco di attività e laboratori, che strizzano l’occhio al futuro ed alle collaborazioni più tecnologiche. La location è quella suggestiva del lungomare Sassonia, dove verranno allestite diverse zone che ospiteranno le attività in programma.

Ecco il programma nel dettaglio per la giornata del 13 agosto

A partire dalle ore 19:00 nella zona dell’Anfiteatro Rastatt, si potrà assistere all’effettivo inizio del Carnevale, con la partenza del “Carnevale in sup”, a cura dell’associazione Maredentro. A seguire ci sarà la possibilità di divertirsi con il dj set by Black Angel. Musica coinvolgente ed entusiasmante per trascorrere la serata. Nella zona della tensostruttura della Sassonia si avrà la possibilità di visitare la mostra fotografica “Le foto del carnevale dal concorso nazionale” allestita a cura di Centrale Fotografia.

Per i più piccoli invece, l’associazione Laboratorio Geniale ha organizzato un “Laboratorio di gommapiuma”, dove i bambini potranno entrare in contatto con il materiale che viene utilizzato dai mastri carristi per la realizzazione dei pupi. A seguire il dj set by Volumetrica accompagnerà la serata. Spostandosi nella zona della pista di pattinaggio sarà possibile trovare un’area interamente dedicata ad attività per bambini, a cura di “Porto Futuro”, mentre in Largo Gerboni, sarà allestita una zona ristoro con street food e drink. All’interno del parcheggio della zona del mercato ittico sarà l’occasione per vedere il “Carnevale che guarda al futuro”, musica, street art e nuove tecnologie a cura di Porto Futuro. Dj set live a cura di “House of”.

L’attesa sfilata dei carri di seconda categoria è in programma alle 21:30 grazie a “Lasciate ogni speranza voi che. . . tirate” di Luca Vassilich – Carnival Factory, “L’amor Perduto: La Perdizione” di Matteo Angherà – Carnival Factory, “Fosforil e fatti non sarete a viver come bruti” di Mauro Chiappa – Fantagruel e “Carnevale Di Fano Story” Di Giox – Fantagruel. Ricordiamo che è possibile usufruire del servizio di bus navetta di Adriabus con passaggio ogni 15 minuti, il percorso: cantieri del Carnevale, viale Piceno (park Coop), via Pisacane (park Eurospin), viale Dante Alighieri (sport Park), viale Ruggeri, via Fratelli Zuccari, cantieri del Carnevale.