Fano, Carnevale e Giro d’Italia: in arrivo 210mila euro dalla Regione: la soddisfazione di Serfilippi

FANO – Importanti fondi in arrivo dalla Regione Marche per il Carnevale 2024 e Giro d’Italia a Fano. Ad annunciarlo il consigliere regionale Luca Serfilippi:

«Esprimo soddisfazione per l’emendamento approvato in commissione bilancio questo pomeriggio (ndr: 18 dicembre), frutto di un lavoro bipartisan, e che vede il finanziamento della legge sui carnevali storici per 100mila euro. Il carnevale di Fano pertanto potrà beneficiare anche dei fondi derivanti da questa legge, oltre al bando accoglienza del turismo (40mila euro).

Inoltre è stato approvato il mio emendamento per contribuire all’arrivo della tappa del Giro d’Italia con 70mila euro che vede come destinatario il Comune di Fano».