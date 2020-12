Fano, Capodanno con il San Costanzo Show e l’Orchestra Sinfonica Rossini

FANO – Un brindisi collettivo per dare il benvenuto al 2021 con l’auspicio che porti novità positive, soprattutto in chiave pandemica. Un abbraccio virtuale in streaming che sarà alla portata di ogni fanese. Protagonisti della serata di Capodanno promossa dall’amministrazione di Fano saranno i comici del San Costanzo Show e l’Orchestra Sinfonica Rossini: due modi diversi di fare arte che daranno vita ad un esplosivo “Sconcerto Delirico” che verrà trasmesso in streaming dalle 23 sui canali social del Comune di Fano.

Quelli a cui assisteranno i fanesi saranno degli sketch esilaranti del gruppo comico del San Costanzo Show che si esibirà sulle note dell’orchestra Sinfonica Rossini con collegamenti esterni per coinvolgere tutto il tessuto sociale e le varie anime cittadine. Comune, Orchestra Sinfonica Rossini, San Costanzo Show, Teatro della Fortuna e Pro Loco uniti intorno allo stesso obiettivo.

Etienn Lucarelli

«Squadra che vince non si cambia – afferma l’assessore agli Eventi del Comune di Fano Etienn Lucarelli -. Abbiamo messo insieme le realtà e le eccellenze del territorio attraverso questo progetto delle dirette in streaming che ci stanno regalando tante soddisfazioni. In questo modo raggiungiamo due obiettivi: da un lato sosteniamo il mondo dell’arte e della musica che si trova fermo a causa delle conseguenze della pandemia e dall’altro facciamo sentire il calore alle famiglie fanesi. Non avendo la possibilità di farlo in diretta, sfruttiamo la potenza del digitale per mandare un messaggio di vicinanza a tutta la città che si stringerà virtualmente insieme».

A rimarcare le prerogative è anche la presidente del Teatro della Fortuna Catia Amati: «Siamo partiti dall’accensione dell’albero in Piazza, continuando con la vigilia di Natale fino ad arrivare allo spettacolo di Capodanno. Ovviamente sfruttiamo gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione: un pacchetto importante per stare vicini a tutti. Per noi questo è un grande risultato».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Sara Cucchiarini: «Insieme abbiamo creato questo percorso dello streaming che valorizza le nostre peculiarità artistiche e culturali per farci sentire vicini e uniti. Si continuerà poi con gli appuntamenti on line in programma i primi giorni di gennaio che rafforzano la direzione che abbiamo intrapreso».